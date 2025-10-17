- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
39.96 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
80.19 USD (8 019 pips)
Perdita lorda:
-0.07 USD
Vincite massime consecutive:
3 (80.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
80.19 USD (3)
Indice di Sharpe:
1.70
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.84%
Ultimo trade:
51 minuti fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2670.67
Long Trade:
3 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1145.57
Profitto previsto:
26.73 USD
Profitto medio:
26.73 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
0.03 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +39.96 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +80.19 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.28 × 144
Do not follow this signal.
This is my customer's account.
If you want me to trade directly on your account like this
Please contact me via WhatsApp below
https://wa.me/6285156637515
This is my customer's account.
If you want me to trade directly on your account like this
Please contact me via WhatsApp below
https://wa.me/6285156637515
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
1
100%
3
100%
100%
1145.57
26.73
USD
USD
0%
1:500