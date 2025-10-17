- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
65
Profit Trade:
36 (55.38%)
Loss Trade:
29 (44.62%)
Best Trade:
1 775.04 USD
Worst Trade:
-2 055.51 USD
Profitto lordo:
20 766.13 USD (46 265 pips)
Perdita lorda:
-17 317.99 USD (35 476 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (7 388.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 388.92 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.77
Long Trade:
57 (87.69%)
Short Trade:
8 (12.31%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
53.05 USD
Profitto medio:
576.84 USD
Perdita media:
-597.17 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-4 076.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 076.54 USD (4)
Crescita mensile:
1.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 683.73 USD
Massimale:
4 449.85 USD (2.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.20% (4 448.46 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|BTCUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.5K
|BTCUSD
|-1
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9.7K
|BTCUSD
|1.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 775.04 USD
Worst Trade: -2 056 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +7 388.92 USD
Massima perdita consecutiva: -4 076.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real31
|6.83 × 12
This account is logged in to track performance. Others may not copy.
Non ci sono recensioni