- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
35 (92.10%)
Loss Trade:
3 (7.89%)
Best Trade:
31.76 USD
Worst Trade:
-19.29 USD
Profitto lordo:
242.62 USD (24 001 pips)
Perdita lorda:
-24.54 USD (2 452 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (114.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
114.00 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.84
Attività di trading:
1.32%
Massimo carico di deposito:
0.21%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
50 minuti
Fattore di recupero:
11.31
Long Trade:
38 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
9.89
Profitto previsto:
5.74 USD
Profitto medio:
6.93 USD
Perdita media:
-8.18 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-19.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.29 USD (1)
Crescita mensile:
5.57%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19.29 USD (0.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.49% (19.29 USD)
Per equità:
0.25% (10.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|218
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|22K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.76 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +114.00 USD
Massima perdita consecutiva: -19.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
6%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
2
92%
38
92%
1%
9.88
5.74
USD
USD
0%
1:500