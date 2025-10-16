- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
59
Profit Trade:
51 (86.44%)
Loss Trade:
8 (13.56%)
Best Trade:
4.20 USD
Worst Trade:
-26.88 USD
Profitto lordo:
148.93 USD (13 757 pips)
Perdita lorda:
-171.88 USD (17 184 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (47.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.86 USD (15)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
8.18%
Massimo carico di deposito:
3.46%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-0.26
Long Trade:
54 (91.53%)
Short Trade:
5 (8.47%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-0.39 USD
Profitto medio:
2.92 USD
Perdita media:
-21.49 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-44.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.20 USD (2)
Crescita mensile:
-4.59%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.95 USD
Massimale:
88.45 USD (15.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.64% (88.45 USD)
Per equità:
4.47% (24.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-23
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.20 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +47.86 USD
Massima perdita consecutiva: -44.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|9.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-5%
0
0
USD
USD
477
USD
USD
1
100%
59
86%
8%
0.86
-0.39
USD
USD
16%
1:500