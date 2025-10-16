- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
89.11 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
198.34 USD (13 330 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
9 (198.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
198.34 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.87
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.58%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
5 (55.56%)
Short Trade:
4 (44.44%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
22.04 USD
Profitto medio:
22.04 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
9.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.09% (44.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|3
|USDCHF
|2
|NZDCHF
|2
|NZDUSD
|1
|XAUUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|111
|USDCHF
|16
|NZDCHF
|43
|NZDUSD
|17
|XAUUSD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|1.1K
|USDCHF
|310
|NZDCHF
|440
|NZDUSD
|174
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +89.11 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +198.34 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.83 × 24
|
ICMarketsSC-Live31
|7.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live
|7.45 × 20
Swing trade
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
10%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
1
0%
9
100%
100%
n/a
22.04
USD
USD
2%
1:500