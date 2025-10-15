- Crescita
Trade:
47
Profit Trade:
27 (57.44%)
Loss Trade:
20 (42.55%)
Best Trade:
31.74 USD
Worst Trade:
-5.92 USD
Profitto lordo:
107.52 USD (9 728 pips)
Perdita lorda:
-32.74 USD (13 207 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (24.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.95 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
92.72%
Massimo carico di deposito:
16.28%
Ultimo trade:
44 minuti fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
8.17
Long Trade:
12 (25.53%)
Short Trade:
35 (74.47%)
Fattore di profitto:
3.28
Profitto previsto:
1.59 USD
Profitto medio:
3.98 USD
Perdita media:
-1.64 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-7.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.15 USD (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.70 USD
Massimale:
9.15 USD (3.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.77% (7.97 USD)
Per equità:
4.01% (10.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US500
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US500
|75
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US500
|-3.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.74 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +24.18 USD
Massima perdita consecutiva: -7.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 6
|
FXGT-Live
|0.00 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
40%
0
0
USD
USD
257
USD
USD
1
100%
47
57%
93%
3.28
1.59
USD
USD
4%
1:500