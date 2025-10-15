- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
4 (33.33%)
Loss Trade:
8 (66.67%)
Best Trade:
178.50 USD
Worst Trade:
-160.84 USD
Profitto lordo:
460.28 USD (850 pips)
Perdita lorda:
-639.01 USD (1 216 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (292.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
292.27 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
7 (58.33%)
Short Trade:
5 (41.67%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-14.89 USD
Profitto medio:
115.07 USD
Perdita media:
-79.88 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-478.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-478.93 USD (6)
Crescita mensile:
-0.10%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
311.04 USD
Massimale:
478.93 USD (0.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|-179
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|-366
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +178.50 USD
Worst Trade: -161 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +292.27 USD
Massima perdita consecutiva: -478.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Amega-Forex" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5
|6.33 × 3
|
Trading.comMarkets-MT5
|12.12 × 25
Non ci sono recensioni