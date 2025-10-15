- Crescita
Trade:
62
Profit Trade:
56 (90.32%)
Loss Trade:
6 (9.68%)
Best Trade:
45.14 USD
Worst Trade:
-36.70 USD
Profitto lordo:
159.88 USD (969 452 pips)
Perdita lorda:
-112.31 USD (1 104 723 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (63.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
74.08 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.81%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.50
Long Trade:
44 (70.97%)
Short Trade:
18 (29.03%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
0.77 USD
Profitto medio:
2.86 USD
Perdita media:
-18.72 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-73.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-73.55 USD (4)
Crescita mensile:
-7.46%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.39 USD
Massimale:
95.47 USD (3.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.94% (102.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|BTCUSD
|30
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|61
|BTCUSD
|-13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|60K
|BTCUSD
|-195K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +45.14 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +63.88 USD
Massima perdita consecutiva: -73.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
Just for monitoring only. if you wish to copy directly on same broker with low fee.
https://social-trading.club/strategy/227915734/a/s5r1yliwkn?sharer=trader
