Yi Jiang

Wuxuying

Yi Jiang
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 6%
ForexTimeFXTM-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4.62 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
8.38 USD (856 pips)
Perdita lorda:
-0.20 USD
Vincite massime consecutive:
2 (8.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.38 USD (2)
Indice di Sharpe:
11.13
Attività di trading:
19.04%
Massimo carico di deposito:
5.92%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
81.80
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
41.90
Profitto previsto:
4.19 USD
Profitto medio:
4.19 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.10 USD
Massimale:
0.10 USD (0.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.22% (0.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 856
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.62 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +8.38 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexTimeFXTM-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
1.49 × 115
ForexTimeFXTM-Live01
1.83 × 225
Tickmill-Live
5.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
6.75 × 12
ForexTimeFXTM-Live02
9.40 × 5
Non ci sono recensioni
2025.10.14 03:20
Share of trading days is too low
2025.10.14 03:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.14 02:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 02:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 02:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.14 02:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 02:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
