- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4.62 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
8.38 USD (856 pips)
Perdita lorda:
-0.20 USD
Vincite massime consecutive:
2 (8.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.38 USD (2)
Indice di Sharpe:
11.13
Attività di trading:
19.04%
Massimo carico di deposito:
5.92%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
81.80
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
41.90
Profitto previsto:
4.19 USD
Profitto medio:
4.19 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.10 USD
Massimale:
0.10 USD (0.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.22% (0.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|856
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.62 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +8.38 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexTimeFXTM-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.49 × 115
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.83 × 225
|
Tickmill-Live
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.75 × 12
|
ForexTimeFXTM-Live02
|9.40 × 5
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
6%
0
0
USD
USD
148
USD
USD
1
0%
2
100%
19%
41.89
4.19
USD
USD
0%
1:500