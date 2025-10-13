- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
18.13 USD
Worst Trade:
-3.47 USD
Profitto lordo:
50.70 USD (5 066 pips)
Perdita lorda:
-3.47 USD (346 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (48.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.01 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.92
Attività di trading:
26.61%
Massimo carico di deposito:
6.78%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
43 minuti
Fattore di recupero:
13.61
Long Trade:
7 (77.78%)
Short Trade:
2 (22.22%)
Fattore di profitto:
14.61
Profitto previsto:
5.25 USD
Profitto medio:
6.34 USD
Perdita media:
-3.47 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.47 USD (1)
Crescita mensile:
0.78%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.47 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.42% (25.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|47
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.13 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +48.01 USD
Massima perdita consecutiva: -3.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US50-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
A relatively safe gold trade with max possible drawdown might be around 30%. Recommended for 6060usd capital or more.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
1
100%
9
88%
27%
14.61
5.25
USD
USD
0%
1:10