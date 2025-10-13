- Crescita
Trade:
12
Profit Trade:
11 (91.66%)
Loss Trade:
1 (8.33%)
Best Trade:
2 205.39 USD
Worst Trade:
-9.00 USD
Profitto lordo:
9 141.61 USD (855 959 pips)
Perdita lorda:
-9.00 USD (900 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (9 141.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 141.61 USD (11)
Indice di Sharpe:
1.27
Attività di trading:
99.00%
Massimo carico di deposito:
0.23%
Ultimo trade:
46 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1014.73
Long Trade:
3 (25.00%)
Short Trade:
9 (75.00%)
Fattore di profitto:
1015.73
Profitto previsto:
761.05 USD
Profitto medio:
831.06 USD
Perdita media:
-9.00 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-9.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.00 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.00 USD
Massimale:
9.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (9.00 USD)
Per equità:
2.32% (14 086.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|9.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|855K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Best Trade: +2 205.39 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9 141.61 USD
Massima perdita consecutiva: -9.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
606K
USD
USD
1
100%
12
91%
99%
1015.73
761.05
USD
USD
2%
1:500