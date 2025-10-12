SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FTM Real
Dzmitry Ryzhkou

FTM Real

Dzmitry Ryzhkou
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -49%
FTMBrokersLLC-Real
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
5 (55.55%)
Loss Trade:
4 (44.44%)
Best Trade:
5.40 USD
Worst Trade:
-55.68 USD
Profitto lordo:
15.03 USD (602 pips)
Perdita lorda:
-108.10 USD (4 789 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (9.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.92 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.57
Attività di trading:
93.95%
Massimo carico di deposito:
123.84%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.97
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.14
Profitto previsto:
-10.34 USD
Profitto medio:
3.01 USD
Perdita media:
-27.03 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-65.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-65.88 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
93.33 USD
Massimale:
95.46 USD (49.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.69% (95.46 USD)
Per equità:
30.16% (57.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 6
USDJPY 2
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -84
USDJPY -14
EURUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -4.1K
USDJPY -107
EURUSD 26
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.40 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +9.92 USD
Massima perdita consecutiva: -65.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMBrokersLLC-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.15 04:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 03:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 19:07
Share of trading days is too low
2025.10.14 19:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.14 18:07
Share of trading days is too low
2025.10.14 18:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.14 17:07
Share of trading days is too low
2025.10.14 17:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.14 15:57
Share of trading days is too low
2025.10.14 15:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.14 14:57
Share of trading days is too low
2025.10.14 14:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.14 13:57
Share of trading days is too low
2025.10.14 13:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.14 12:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 12:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 07:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.12 07:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.12 07:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FTM Real
30USD al mese
-49%
0
0
USD
97
USD
1
0%
9
55%
94%
0.13
-10.34
USD
50%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.