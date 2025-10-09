- Crescita
Trade:
6
Profit Trade:
6 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.67 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
16.68 USD (850 pips)
Perdita lorda:
-0.42 USD
Vincite massime consecutive:
6 (16.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.68 USD (6)
Indice di Sharpe:
3.41
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
116.14
Long Trade:
5 (83.33%)
Short Trade:
1 (16.67%)
Fattore di profitto:
39.71
Profitto previsto:
2.78 USD
Profitto medio:
2.78 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
6.04%
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
0.14 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|850
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.67 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +16.68 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5 Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro
|5.00 × 1
|
FxPro-MT5
|6.06 × 3981
