Perfect impulse high risk
Dmitrii Verevkin

Perfect impulse high risk

Dmitrii Verevkin
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
FxPro-MT5 Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
6 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.67 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
16.68 USD (850 pips)
Perdita lorda:
-0.42 USD
Vincite massime consecutive:
6 (16.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.68 USD (6)
Indice di Sharpe:
3.41
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
116.14
Long Trade:
5 (83.33%)
Short Trade:
1 (16.67%)
Fattore di profitto:
39.71
Profitto previsto:
2.78 USD
Profitto medio:
2.78 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
6.04%
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
0.14 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 850
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown







Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5 Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro
5.00 × 1
FxPro-MT5
6.06 × 3981
Non ci sono recensioni
2025.10.09 14:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.09 14:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 14:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
