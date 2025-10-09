- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
7 (63.63%)
Loss Trade:
4 (36.36%)
Best Trade:
42.03 USD
Worst Trade:
-25.18 USD
Profitto lordo:
69.09 USD (1 316 pips)
Perdita lorda:
-32.35 USD (723 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (63.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
63.64 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
24.20%
Massimo carico di deposito:
4.94%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.20
Long Trade:
8 (72.73%)
Short Trade:
3 (27.27%)
Fattore di profitto:
2.14
Profitto previsto:
3.34 USD
Profitto medio:
9.87 USD
Perdita media:
-8.09 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-30.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.55 USD (2)
Crescita mensile:
0.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
30.55 USD (2.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.30% (30.55 USD)
Per equità:
1.18% (118.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|593
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +42.03 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +63.64 USD
Massima perdita consecutiva: -30.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 17
|
XMGlobal-Real 33
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
UNFX-Asia
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 5
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
JustForex-Live2
|0.00 × 1
|
CapitalInvestment-Live 2
|0.00 × 1
|
JustForex-Demo
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 3
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
PureMarket-Demo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 3
|
ECM-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
244 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
100%
11
63%
24%
2.13
3.34
USD
USD
1%
1:100