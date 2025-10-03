SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ICTrading_Orb
Adrian Nieves De La Cruz

ICTrading_Orb

Adrian Nieves De La Cruz
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -15%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
11 (47.82%)
Loss Trade:
12 (52.17%)
Best Trade:
17.66 EUR
Worst Trade:
-48.79 EUR
Profitto lordo:
54.40 EUR (45 664 pips)
Perdita lorda:
-174.52 EUR (25 011 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (8.86 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
38.48 EUR (3)
Indice di Sharpe:
-0.35
Attività di trading:
48.49%
Massimo carico di deposito:
9.68%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.76
Long Trade:
19 (82.61%)
Short Trade:
4 (17.39%)
Fattore di profitto:
0.31
Profitto previsto:
-5.22 EUR
Profitto medio:
4.95 EUR
Perdita media:
-14.54 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-86.27 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-86.27 EUR (5)
Crescita mensile:
-15.38%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
158.60 EUR
Massimale:
158.60 EUR (20.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.32% (158.60 EUR)
Per equità:
0.68% (4.20 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 10
XAUUSD 6
US500 3
US30 3
USTEC 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 15
XAUUSD -154
US500 -33
US30 44
USTEC -10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 429
XAUUSD -16K
US500 -4.2K
US30 45K
USTEC -4.9K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.66 EUR
Worst Trade: -49 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +8.86 EUR
Massima perdita consecutiva: -86.27 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
1.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-4
7.49 × 87
ICMarketsSC-MT5-2
8.65 × 77
TradeMaxGlobal-Live
8.75 × 4
Earnex-Trade
13.14 × 44
Exness-MT5Real38
13.21 × 95
FBS-Real
25.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.10.03 13:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 12:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.03 12:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.03 12:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
