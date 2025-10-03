- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
11 (47.82%)
Loss Trade:
12 (52.17%)
Best Trade:
17.66 EUR
Worst Trade:
-48.79 EUR
Profitto lordo:
54.40 EUR (45 664 pips)
Perdita lorda:
-174.52 EUR (25 011 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (8.86 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
38.48 EUR (3)
Indice di Sharpe:
-0.35
Attività di trading:
48.49%
Massimo carico di deposito:
9.68%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.76
Long Trade:
19 (82.61%)
Short Trade:
4 (17.39%)
Fattore di profitto:
0.31
Profitto previsto:
-5.22 EUR
Profitto medio:
4.95 EUR
Perdita media:
-14.54 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-86.27 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-86.27 EUR (5)
Crescita mensile:
-15.38%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
158.60 EUR
Massimale:
158.60 EUR (20.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.32% (158.60 EUR)
Per equità:
0.68% (4.20 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|10
|XAUUSD
|6
|US500
|3
|US30
|3
|USTEC
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|15
|XAUUSD
|-154
|US500
|-33
|US30
|44
|USTEC
|-10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|429
|XAUUSD
|-16K
|US500
|-4.2K
|US30
|45K
|USTEC
|-4.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.66 EUR
Worst Trade: -49 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +8.86 EUR
Massima perdita consecutiva: -86.27 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.49 × 87
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.65 × 77
|
TradeMaxGlobal-Live
|8.75 × 4
|
Earnex-Trade
|13.14 × 44
|
Exness-MT5Real38
|13.21 × 95
|
FBS-Real
|25.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-15%
0
0
USD
USD
659
EUR
EUR
1
82%
23
47%
48%
0.31
-5.22
EUR
EUR
20%
1:500