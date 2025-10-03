SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / RazgonDepo
Aliaksandr Kaputski

RazgonDepo

Aliaksandr Kaputski
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
GerchikCo-Live
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
8 (57.14%)
Loss Trade:
6 (42.86%)
Best Trade:
50.63 USD
Worst Trade:
-20.02 USD
Profitto lordo:
117.37 USD (7 982 pips)
Perdita lorda:
-92.56 USD (5 771 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (102.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
102.13 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
72.77%
Massimo carico di deposito:
31.01%
Ultimo trade:
32 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.32
Long Trade:
12 (85.71%)
Short Trade:
2 (14.29%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
1.77 USD
Profitto medio:
14.67 USD
Perdita media:
-15.43 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-67.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.10 USD (4)
Crescita mensile:
2.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
77.32 USD (12.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.02% (77.32 USD)
Per equità:
6.67% (73.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 6
GBPCADz 1
EURCADz 1
CHFJPYz 1
USDMXNz 1
USDCADz 1
USDCNHz 1
NZDCADz 1
GBPUSDz 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 68
GBPCADz 7
EURCADz 34
CHFJPYz 2
USDMXNz -18
USDCADz -15
USDCNHz -15
NZDCADz -19
GBPUSDz -20
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 6.8K
GBPCADz 103
EURCADz 480
CHFJPYz 37
USDMXNz -3.5K
USDCADz -205
USDCNHz -1.1K
NZDCADz -261
GBPUSDz -195
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +50.63 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +102.13 USD
Massima perdita consecutiva: -67.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GerchikCo-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.07 05:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 10:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:500
2025.10.03 13:09
Share of trading days is too low
2025.10.03 13:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.03 07:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 07:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 07:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.03 07:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.03 07:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RazgonDepo
30USD al mese
3%
0
0
USD
1K
USD
1
0%
14
57%
73%
1.26
1.77
USD
7%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.