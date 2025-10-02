- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
104.80 USD
Worst Trade:
-25.20 USD
Profitto lordo:
254.90 USD (673 pips)
Perdita lorda:
-34.80 USD (59 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (150.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
150.10 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.85
Attività di trading:
40.52%
Massimo carico di deposito:
1.08%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
8.34
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
7.32
Profitto previsto:
27.51 USD
Profitto medio:
36.41 USD
Perdita media:
-34.80 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-25.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.20 USD (1)
Crescita mensile:
1.10%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.40 USD
Massimale:
26.40 USD (0.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.13% (26.40 USD)
Per equità:
0.65% (129.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD.r
|4
|GBPUSD.r
|3
|USDCAD.r
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD.r
|90
|GBPUSD.r
|116
|USDCAD.r
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD.r
|247
|GBPUSD.r
|308
|USDCAD.r
|59
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +104.80 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +150.10 USD
Massima perdita consecutiva: -25.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
The system is designed for steady, single-digit monthly returns with disciplined risk management. Focus is placed on long-term consistency and controlled drawdowns.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
1
100%
8
87%
41%
7.32
27.51
USD
USD
1%
1:500