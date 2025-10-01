- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
25 (48.07%)
Loss Trade:
27 (51.92%)
Best Trade:
38.47 USD
Worst Trade:
-11.90 USD
Profitto lordo:
324.92 USD (12 173 pips)
Perdita lorda:
-211.68 USD (8 189 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (43.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
62.86 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.54%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
2.22
Long Trade:
25 (48.08%)
Short Trade:
27 (51.92%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
2.18 USD
Profitto medio:
13.00 USD
Perdita media:
-7.84 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-36.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.44 USD (4)
Crescita mensile:
16.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.94 USD
Massimale:
51.05 USD (8.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.97% (51.05 USD)
Per equità:
0.13% (0.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|113
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38.47 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +43.19 USD
Massima perdita consecutiva: -36.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
23%
0
0
USD
USD
614
USD
USD
8
100%
52
48%
100%
1.53
2.18
USD
USD
9%
1:100