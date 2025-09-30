SegnaliSezioni
Lok Hsiao Yen

YL LowRisk Forex

Lok Hsiao Yen
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
32 (88.88%)
Loss Trade:
4 (11.11%)
Best Trade:
15.84 USD
Worst Trade:
-5.04 USD
Profitto lordo:
35.96 USD (1 496 357 pips)
Perdita lorda:
-11.68 USD (552 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (5.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.68 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.96%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.83
Long Trade:
18 (50.00%)
Short Trade:
18 (50.00%)
Fattore di profitto:
3.08
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
1.12 USD
Perdita media:
-2.92 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.04 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.39 USD
Massimale:
8.57 USD (0.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Nessun dato

  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.84 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.18 USD
Massima perdita consecutiva: -5.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Thank you for choosing to follow me.

Seeking around 3.5% per month operating normally for the Forex Tickers EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, USDCAD, USDJPY.

Minimum balance is 1000 USD and leverage is 300.

Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high risk market.
Non ci sono recensioni
2025.09.30 03:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.30 03:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
