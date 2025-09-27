- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
9 (90.00%)
Loss Trade:
1 (10.00%)
Best Trade:
1.65 USD
Worst Trade:
-5.97 USD
Profitto lordo:
13.35 USD (1 355 pips)
Perdita lorda:
-6.41 USD (592 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (11.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.82 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
5.15%
Massimo carico di deposito:
2.29%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.15
Long Trade:
2 (20.00%)
Short Trade:
8 (80.00%)
Fattore di profitto:
2.08
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
1.48 USD
Perdita media:
-6.41 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.97 USD (1)
Crescita mensile:
6.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.56 USD
Massimale:
6.05 USD (5.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.92% (6.01 USD)
Per equità:
1.79% (1.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|763
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.65 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +11.82 USD
Massima perdita consecutiva: -5.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1492
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.49 × 92
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 15523
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.87 × 30
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|1.03 × 100
|
Exness-MT5Real3
|1.04 × 46
