Segnali / MetaTrader 5 / Trust EA all trades with stop loss 2
Konstantin Kulikov

Trust EA all trades with stop loss 2

Konstantin Kulikov
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 25%
DerivSVG-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
86
Profit Trade:
65 (75.58%)
Loss Trade:
21 (24.42%)
Best Trade:
0.98 USD
Worst Trade:
-0.39 USD
Profitto lordo:
32.18 USD (3 978 pips)
Perdita lorda:
-6.84 USD (742 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (9.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.07 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.76
Attività di trading:
9.41%
Massimo carico di deposito:
13.67%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
8.34
Long Trade:
58 (67.44%)
Short Trade:
28 (32.56%)
Fattore di profitto:
4.70
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
0.50 USD
Perdita media:
-0.33 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-3.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.04 USD (8)
Crescita mensile:
16.75%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.04 USD (2.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.70% (3.04 USD)
Per equità:
5.70% (6.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 24
GBPUSD 14
USDCHF 14
EURAUD 14
AUDUSD 6
EURGBP 4
EURUSD 4
USDCAD 4
AUDCAD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 8
GBPUSD 2
USDCHF 3
EURAUD 6
AUDUSD 2
EURGBP 0
EURUSD 2
USDCAD 2
AUDCAD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD 1.2K
GBPUSD 226
USDCHF 237
EURAUD 903
AUDUSD 220
EURGBP 22
EURUSD 166
USDCAD 296
AUDCAD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.98 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +9.07 USD
Massima perdita consecutiva: -3.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DerivSVG-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trust EA: https://www.mql5.com/en/market/product/135944
Non ci sono recensioni
2025.09.23 20:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
