Yusuf Al Rasyid Dahlan

Cuanin AUDCAD 2

Yusuf Al Rasyid Dahlan
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 9%
VTMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
18 (85.71%)
Loss Trade:
3 (14.29%)
Best Trade:
231.20 USD
Worst Trade:
-11.55 USD
Profitto lordo:
882.65 USD (95 072 pips)
Perdita lorda:
-15.99 USD (160 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (787.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
787.64 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.66
Attività di trading:
89.50%
Massimo carico di deposito:
2.67%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
75.04
Long Trade:
9 (42.86%)
Short Trade:
12 (57.14%)
Fattore di profitto:
55.20
Profitto previsto:
41.27 USD
Profitto medio:
49.04 USD
Perdita media:
-5.33 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-11.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.55 USD (1)
Crescita mensile:
8.67%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11.55 USD (0.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.04% (4.01 USD)
Per equità:
1.18% (127.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD-STD 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD-STD 862
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD-STD 3.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +231.20 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +787.64 USD
Massima perdita consecutiva: -11.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.18 03:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 02:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 08:01
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.09.16 08:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.16 08:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Cuanin AUDCAD 2
30USD al mese
9%
0
0
USD
11K
USD
3
0%
21
85%
89%
55.20
41.27
USD
1%
1:500
