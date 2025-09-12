- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
2 (22.22%)
Loss Trade:
7 (77.78%)
Best Trade:
31.25 USD
Worst Trade:
-25.11 USD
Profitto lordo:
45.34 USD (4 556 pips)
Perdita lorda:
-90.35 USD (8 012 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (31.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.25 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.30
Attività di trading:
14.98%
Massimo carico di deposito:
7.08%
Ultimo trade:
32 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.56
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
9 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.50
Profitto previsto:
-5.00 USD
Profitto medio:
22.67 USD
Perdita media:
-12.91 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-80.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.91 USD (6)
Crescita mensile:
-15.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
45.01 USD
Massimale:
80.91 USD (24.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.09% (80.91 USD)
Per equità:
6.09% (17.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|GBPUSD
|1
|CADJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-55
|GBPUSD
|14
|CADJPY
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-4.3K
|GBPUSD
|1.4K
|CADJPY
|-580
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.25 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +31.25 USD
Massima perdita consecutiva: -80.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 8
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
