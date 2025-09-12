SegnaliSezioni
Gungtoro Abdul Gafur

Love

Gungtoro Abdul Gafur
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 34 USD al mese
crescita dal 2025 -15%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
2 (22.22%)
Loss Trade:
7 (77.78%)
Best Trade:
31.25 USD
Worst Trade:
-25.11 USD
Profitto lordo:
45.34 USD (4 556 pips)
Perdita lorda:
-90.35 USD (8 012 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (31.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.25 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.30
Attività di trading:
14.98%
Massimo carico di deposito:
7.08%
Ultimo trade:
32 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.56
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
9 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.50
Profitto previsto:
-5.00 USD
Profitto medio:
22.67 USD
Perdita media:
-12.91 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-80.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.91 USD (6)
Crescita mensile:
-15.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
45.01 USD
Massimale:
80.91 USD (24.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.09% (80.91 USD)
Per equità:
6.09% (17.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 7
GBPUSD 1
CADJPY 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -55
GBPUSD 14
CADJPY -4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -4.3K
GBPUSD 1.4K
CADJPY -580
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.25 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +31.25 USD
Massima perdita consecutiva: -80.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 8
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 2
267 più
Non ci sono recensioni
2025.10.13 21:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 01:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 14:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 14:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 13:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 19:11
Share of trading days is too low
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.17 18:11
Share of trading days is too low
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.12 07:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 07:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 07:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.12 07:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 07:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
