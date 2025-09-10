SegnaliSezioni
Christopher Pieper

Dageraad

Christopher Pieper
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 6%
TickmillUK-Live
1:20
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
11 (91.66%)
Loss Trade:
1 (8.33%)
Best Trade:
4.11 USD
Worst Trade:
-0.20 USD
Profitto lordo:
24.74 USD (2 505 pips)
Perdita lorda:
-0.20 USD (19 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (21.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.23 USD (9)
Indice di Sharpe:
1.95
Attività di trading:
42.83%
Massimo carico di deposito:
101.15%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
122.70
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
12 (100.00%)
Fattore di profitto:
123.70
Profitto previsto:
2.05 USD
Profitto medio:
2.25 USD
Perdita media:
-0.20 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.20 USD (1)
Crescita mensile:
6.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.20 USD (0.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.05% (0.20 USD)
Per equità:
4.90% (9.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 5
GBPUSD 4
EURUSD 1
EURCAD 1
NZDCHF 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 8
GBPUSD 7
EURUSD 4
EURCAD 2
NZDCHF 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 831
GBPUSD 699
EURUSD 392
EURCAD 314
NZDCHF 250
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.11 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +21.23 USD
Massima perdita consecutiva: -0.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-MT5
0.00 × 1
TickmillUK-Live
1.00 × 4
GOMarketsMU-Live
1.00 × 1
Tickmill-Live
2.00 × 2
ActivTradesCorp-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.89 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.68 × 22
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 3
Non ci sono recensioni
2025.09.25 13:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 16:49
Share of trading days is too low
2025.09.24 16:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.15 13:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 13:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 18:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.10 18:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 18:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
