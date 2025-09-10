- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
11 (91.66%)
Loss Trade:
1 (8.33%)
Best Trade:
4.11 USD
Worst Trade:
-0.20 USD
Profitto lordo:
24.74 USD (2 505 pips)
Perdita lorda:
-0.20 USD (19 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (21.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.23 USD (9)
Indice di Sharpe:
1.95
Attività di trading:
42.83%
Massimo carico di deposito:
101.15%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
122.70
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
12 (100.00%)
Fattore di profitto:
123.70
Profitto previsto:
2.05 USD
Profitto medio:
2.25 USD
Perdita media:
-0.20 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.20 USD (1)
Crescita mensile:
6.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.20 USD (0.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.05% (0.20 USD)
Per equità:
4.90% (9.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|5
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|1
|EURCAD
|1
|NZDCHF
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|8
|GBPUSD
|7
|EURUSD
|4
|EURCAD
|2
|NZDCHF
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|831
|GBPUSD
|699
|EURUSD
|392
|EURCAD
|314
|NZDCHF
|250
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.11 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +21.23 USD
Massima perdita consecutiva: -0.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-MT5
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 4
|
GOMarketsMU-Live
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live
|2.00 × 2
|
ActivTradesCorp-Server
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.89 × 19
|
AdmiralMarkets-Live
|3.68 × 22
|
GBEbrokers-LIVE
|6.00 × 3
