Maik Kemper

The DON DAX over night

Maik Kemper
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 1%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
5 (50.00%)
Loss Trade:
5 (50.00%)
Best Trade:
10.42 USD
Worst Trade:
-5.29 USD
Profitto lordo:
28.93 USD (3 413 pips)
Perdita lorda:
-24.53 USD (2 543 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (13.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.11 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
32.31%
Massimo carico di deposito:
4.40%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
10 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.44 USD
Profitto medio:
5.79 USD
Perdita media:
-4.91 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-14.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.36 USD (3)
Crescita mensile:
0.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 USD
Massimale:
14.40 USD (2.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.77% (14.39 USD)
Per equità:
0.92% (4.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.DE40Cash 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.DE40Cash 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.DE40Cash 870
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.42 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +13.11 USD
Massima perdita consecutiva: -14.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.23 16:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 09:40
Share of trading days is too low
2025.09.10 09:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.10 08:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 10 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 08:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 10 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 08:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.10 08:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 08:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
