- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
87
Profit Trade:
76 (87.35%)
Loss Trade:
11 (12.64%)
Best Trade:
35.65 USD
Worst Trade:
-19.12 USD
Profitto lordo:
168.79 USD (67 228 pips)
Perdita lorda:
-78.35 USD (52 383 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (30.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.27 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
23.69%
Massimo carico di deposito:
13.94%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.06
Long Trade:
56 (64.37%)
Short Trade:
31 (35.63%)
Fattore di profitto:
2.15
Profitto previsto:
1.04 USD
Profitto medio:
2.22 USD
Perdita media:
-7.12 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.12 USD (1)
Crescita mensile:
27.42%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.25 USD (11.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.50% (8.87 USD)
Per equità:
4.69% (23.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|54
|XAUUSD
|33
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|7
|XAUUSD
|84
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|6.4K
|XAUUSD
|8.4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +35.65 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +30.68 USD
Massima perdita consecutiva: -9.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Earnex-Trade
|6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
|7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
|7.60 × 55
FBS-Real
|8.00 × 1
Exness-MT5Real38
|13.45 × 76
