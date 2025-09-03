SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / KK MMM
Ho King Chan

KK MMM

Ho King Chan
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 42%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
31 (70.45%)
Loss Trade:
13 (29.55%)
Best Trade:
27.41 USD
Worst Trade:
-15.84 USD
Profitto lordo:
172.19 USD (6 256 pips)
Perdita lorda:
-46.44 USD (1 797 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (19.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.41 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
98.90%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
7.94
Long Trade:
21 (47.73%)
Short Trade:
23 (52.27%)
Fattore di profitto:
3.71
Profitto previsto:
2.86 USD
Profitto medio:
5.55 USD
Perdita media:
-3.57 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-8.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.84 USD (1)
Crescita mensile:
41.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
15.84 USD (3.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.90% (15.84 USD)
Per equità:
80.70% (320.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD+ 28
AUDNZD+ 9
NZDCAD+ 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD+ 98
AUDNZD+ 19
NZDCAD+ 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD+ 2.9K
AUDNZD+ 991
NZDCAD+ 590
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.41 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +19.01 USD
Massima perdita consecutiva: -8.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.03 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 19:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 12:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 05:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 04:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 02:18
Share of trading days is too low
2025.09.04 02:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.03 17:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 17:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 17:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.03 17:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.03 17:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
