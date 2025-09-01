- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
14 (77.77%)
Loss Trade:
4 (22.22%)
Best Trade:
2.21 USD
Worst Trade:
-7.62 USD
Profitto lordo:
10.24 USD (10 232 pips)
Perdita lorda:
-11.83 USD (11 827 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (6.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.06 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
1.31%
Massimo carico di deposito:
25.19%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
-0.16
Long Trade:
11 (61.11%)
Short Trade:
7 (38.89%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-0.09 USD
Profitto medio:
0.73 USD
Perdita media:
-2.96 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.62 USD (1)
Crescita mensile:
-1.59%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.65 USD
Massimale:
9.84 USD (9.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.61% (9.82 USD)
Per equità:
3.76% (3.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|-2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|-1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.21 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.06 USD
Massima perdita consecutiva: -4.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|27.30 × 1458
|
ICMarketsSC-MT5
|29.17 × 36
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
98
USD
USD
4
100%
18
77%
1%
0.86
-0.09
USD
USD
10%
1:500