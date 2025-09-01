SegnaliSezioni
Adul Tanthuvanit

WolfS OQ

Adul Tanthuvanit
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
OqtimaGlobal-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
41 (73.21%)
Loss Trade:
15 (26.79%)
Best Trade:
12.96 USD
Worst Trade:
-24.48 USD
Profitto lordo:
69.95 USD (1 509 pips)
Perdita lorda:
-92.07 USD (1 829 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (2.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.68 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
3.19%
Massimo carico di deposito:
12.81%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
-0.67
Long Trade:
25 (44.64%)
Short Trade:
31 (55.36%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-0.40 USD
Profitto medio:
1.71 USD
Perdita media:
-6.14 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.48 USD (1)
Crescita mensile:
-4.67%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.10 USD
Massimale:
33.25 USD (31.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.87% (33.25 USD)
Per equità:
4.45% (22.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 21
GBPUSD 19
USDJPY 16
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 0
GBPUSD 29
USDJPY -51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 189
GBPUSD 255
USDJPY -758
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.96 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.04 USD
Massima perdita consecutiva: -4.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OqtimaGlobal-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.12 08:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 10:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 12:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.10 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 07:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 13:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.01 13:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
