- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
15 (48.38%)
Loss Trade:
16 (51.61%)
Best Trade:
75.33 USD
Worst Trade:
-37.27 USD
Profitto lordo:
315.43 USD (31 989 pips)
Perdita lorda:
-192.14 USD (19 002 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (86.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
96.40 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
11.33%
Massimo carico di deposito:
4.72%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
2.13
Long Trade:
23 (74.19%)
Short Trade:
8 (25.81%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
3.98 USD
Profitto medio:
21.03 USD
Perdita media:
-12.01 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-41.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-57.87 USD (4)
Crescita mensile:
21.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
57.87 USD
Massimale:
57.87 USD (19.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.29% (57.87 USD)
Per equità:
6.85% (31.53 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|123
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +75.33 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +86.57 USD
Massima perdita consecutiva: -41.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
System trading with one currency pair, XAUUSD.
This is a no-martingale, no-grid, no-scalping strategy.
The system has two built-in logics.
Verified through 20 years of backtesting.
