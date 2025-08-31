SegnaliSezioni
Golden Alpaca Robot
Tetsushi O-nishi

Golden Alpaca Robot

Tetsushi O-nishi
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -9%
XMTrading-MT5 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
12 (60.00%)
Loss Trade:
8 (40.00%)
Best Trade:
123.80 USD
Worst Trade:
-277.21 USD
Profitto lordo:
420.57 USD (43 019 pips)
Perdita lorda:
-448.08 USD (44 346 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (201.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
201.16 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
36.64%
Massimo carico di deposito:
4.61%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
13 (65.00%)
Short Trade:
7 (35.00%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-1.38 USD
Profitto medio:
35.05 USD
Perdita media:
-56.01 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-36.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-300.13 USD (2)
Crescita mensile:
-38.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
151.31 USD
Massimale:
325.39 USD (68.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.64% (325.39 USD)
Per equità:
44.01% (187.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD -28
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD -1.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +123.80 USD
Worst Trade: -277 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +201.16 USD
Massima perdita consecutiva: -36.72 USD

System trading with one currency pair, XAUUSD.

Different logic is used depending on market conditions.

Verified through 20 years of backtesting.
2025.10.22 10:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 15:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 15:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.17 18:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 17:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 14:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 08:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 08:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.06 07:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.02 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.22 09:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 07:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 08:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 10:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.16 09:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.09 15:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
