- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
88
Profit Trade:
67 (76.13%)
Loss Trade:
21 (23.86%)
Best Trade:
10.83 USD
Worst Trade:
-4.97 USD
Profitto lordo:
150.06 USD (9 540 pips)
Perdita lorda:
-45.39 USD (5 257 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (39.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.97 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
74.80%
Massimo carico di deposito:
4.87%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
9.57
Long Trade:
34 (38.64%)
Short Trade:
54 (61.36%)
Fattore di profitto:
3.31
Profitto previsto:
1.19 USD
Profitto medio:
2.24 USD
Perdita media:
-2.16 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-10.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.94 USD (3)
Crescita mensile:
6.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.42 USD
Massimale:
10.94 USD (0.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.68% (10.94 USD)
Per equità:
11.70% (187.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|44
|EURGBP
|23
|USDCHF
|21
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|31
|EURGBP
|27
|USDCHF
|47
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-675
|EURGBP
|1.2K
|USDCHF
|3.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.83 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +39.97 USD
Massima perdita consecutiva: -10.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5 11
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
7%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
5
100%
88
76%
75%
3.30
1.19
USD
USD
12%
1:500