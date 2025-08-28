- Crescita
Trade:
267
Profit Trade:
123 (46.06%)
Loss Trade:
144 (53.93%)
Best Trade:
5 616.00 USD
Worst Trade:
-5 982.00 USD
Profitto lordo:
56 695.53 USD (1 539 718 pips)
Perdita lorda:
-46 372.30 USD (1 352 389 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (6 102.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16 792.80 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
68.80%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
75
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
0.62
Long Trade:
142 (53.18%)
Short Trade:
125 (46.82%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
38.66 USD
Profitto medio:
460.94 USD
Perdita media:
-322.03 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-760.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14 754.31 USD (5)
Crescita mensile:
35.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.20 USD
Massimale:
16 563.15 USD (35.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.44% (16 563.15 USD)
Per equità:
54.54% (16 545.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|243
|GOLD
|24
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|9.1K
|GOLD
|1.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|208K
|GOLD
|-15K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 616.00 USD
Worst Trade: -5 982 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +6 102.55 USD
Massima perdita consecutiva: -760.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobalTrade-Classic3
|13.33 × 3
