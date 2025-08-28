SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Trust EA all trades with stop loss
Konstantin Kulikov

Trust EA all trades with stop loss

Konstantin Kulikov
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 31%
VantageInternational-Live 10
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
109
Profit Trade:
83 (76.14%)
Loss Trade:
26 (23.85%)
Best Trade:
15.99 USD
Worst Trade:
-13.21 USD
Profitto lordo:
542.64 USD (5 644 pips)
Perdita lorda:
-236.70 USD (713 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (42.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
225.43 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
4.00%
Massimo carico di deposito:
22.11%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
5.46
Long Trade:
73 (66.97%)
Short Trade:
36 (33.03%)
Fattore di profitto:
2.29
Profitto previsto:
2.81 USD
Profitto medio:
6.54 USD
Perdita media:
-9.10 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.20 USD (4)
Crescita mensile:
10.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.98 USD
Massimale:
56.04 USD (12.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.81% (45.50 USD)
Per equità:
12.39% (320.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF+ 24
GBPAUD+ 19
AUDCAD+ 16
EURAUD+ 14
EURUSD+ 12
GBPUSD+ 10
AUDUSD+ 8
USDCAD+ 4
EURGBP+ 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF+ -28
GBPAUD+ 55
AUDCAD+ 22
EURAUD+ 144
EURUSD+ 8
GBPUSD+ 8
AUDUSD+ 34
USDCAD+ 39
EURGBP+ 23
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF+ 142
GBPAUD+ 2.1K
AUDCAD+ 733
EURAUD+ 1K
EURUSD+ 125
GBPUSD+ 133
AUDUSD+ 403
USDCAD+ 232
EURGBP+ 68
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.99 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +42.75 USD
Massima perdita consecutiva: -1.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trust EA: https://www.mql5.com/en/market/product/135944
Non ci sono recensioni
2025.08.28 11:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trust EA all trades with stop loss
1000USD al mese
31%
0
0
USD
2.8K
USD
7
100%
109
76%
4%
2.29
2.81
USD
12%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.