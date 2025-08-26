SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Lumintu Project V2
Susanto Adhi Pranoto

Lumintu Project V2

Susanto Adhi Pranoto
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -31%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
80
Profit Trade:
62 (77.50%)
Loss Trade:
18 (22.50%)
Best Trade:
25.99 USD
Worst Trade:
-100.00 USD
Profitto lordo:
860.38 USD (150 343 pips)
Perdita lorda:
-1 073.40 USD (180 677 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (290.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
290.82 USD (19)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
5.58%
Massimo carico di deposito:
47.34%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
59 minuti
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
54 (67.50%)
Short Trade:
26 (32.50%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-2.66 USD
Profitto medio:
13.88 USD
Perdita media:
-59.63 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-211.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-211.69 USD (3)
Crescita mensile:
-35.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
238.02 USD
Massimale:
528.47 USD (53.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.75% (528.47 USD)
Per equità:
19.96% (135.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 80
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -213
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -30K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.99 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +290.82 USD
Massima perdita consecutiva: -211.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Enjoy Trading with LUMINTU PROJECT ...
Non ci sono recensioni
2025.09.22 01:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 12:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 03:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 03:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.15 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 13:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 13:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 20:40
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.10 20:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 11:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 07:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.26 07:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Lumintu Project V2
30USD al mese
-31%
0
0
USD
480
USD
6
100%
80
77%
6%
0.80
-2.66
USD
54%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.