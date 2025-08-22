SegnaliSezioni
Muhammad Asri Maulana

Joan7

Muhammad Asri Maulana
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -18%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
17 (36.17%)
Loss Trade:
30 (63.83%)
Best Trade:
5.46 USD
Worst Trade:
-3.52 USD
Profitto lordo:
46.94 USD (4 720 pips)
Perdita lorda:
-48.03 USD (4 705 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (8.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.54 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
57.41%
Massimo carico di deposito:
17.79%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
-0.06
Long Trade:
42 (89.36%)
Short Trade:
5 (10.64%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.02 USD
Profitto medio:
2.76 USD
Perdita media:
-1.60 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-17.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.10 USD (8)
Crescita mensile:
-16.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.47 USD
Massimale:
17.10 USD (22.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.38% (17.10 USD)
Per equità:
8.87% (5.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD_MRG 41
NZDUSD_MRG 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD_MRG 8
NZDUSD_MRG -9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD_MRG 917
NZDUSD_MRG -902
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.46 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +8.78 USD
Massima perdita consecutiva: -17.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

aulia pratiwi
Non ci sono recensioni
2025.09.24 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 06:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 13:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 17:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 08:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 14:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 14:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
