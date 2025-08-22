SegnaliSezioni
Saeid Soleimani

AI MAP EA

Saeid Soleimani
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 80%
FXNXGlobal-Trade
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
337
Profit Trade:
254 (75.37%)
Loss Trade:
83 (24.63%)
Best Trade:
328.81 USD
Worst Trade:
-531.63 USD
Profitto lordo:
9 589.08 USD (76 879 pips)
Perdita lorda:
-5 587.75 USD (49 895 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (920.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
920.25 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
7.43%
Massimo carico di deposito:
44.40%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.75
Long Trade:
302 (89.61%)
Short Trade:
35 (10.39%)
Fattore di profitto:
1.72
Profitto previsto:
11.87 USD
Profitto medio:
37.75 USD
Perdita media:
-67.32 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1 152.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 152.88 USD (5)
Crescita mensile:
23.50%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 331.73 USD
Massimale:
1 453.71 USD (28.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.37% (1 452.98 USD)
Per equità:
32.84% (2 670.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 337
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 27K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +328.81 USD
Worst Trade: -532 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +920.25 USD
Massima perdita consecutiva: -1 152.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXNXGlobal-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 14:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 13:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 06:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 05:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 13:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 10:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 18:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 11:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 10:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 16:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 10:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 08:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.