Hoang Van Bao

Dual DCA

Hoang Van Bao
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 18%
XMGlobal-Real 27
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
25 (92.59%)
Loss Trade:
2 (7.41%)
Best Trade:
2.95 USD
Worst Trade:
-2.23 USD
Profitto lordo:
21.63 USD (15 987 pips)
Perdita lorda:
-3.34 USD (4 612 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (13.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.25 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.09%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
23 giorni
Fattore di recupero:
8.20
Long Trade:
15 (55.56%)
Short Trade:
12 (44.44%)
Fattore di profitto:
6.48
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
0.87 USD
Perdita media:
-1.67 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.23 USD (1)
Crescita mensile:
6.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.23 USD (1.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.93% (2.23 USD)
Per equità:
13.59% (15.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCADm# 13
AUDCADm# 13
GOLDm# 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCADm# 10
AUDCADm# 6
GOLDm# 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCADm# 6.5K
AUDCADm# 2.5K
GOLDm# 2.4K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.95 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +13.25 USD
Massima perdita consecutiva: -2.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 27" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 00:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 20:40
Share of trading days is too low
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 05:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 15:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 09:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 09:57
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 15.58% of days out of the 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 09:57
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.17 09:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
