- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
34 (77.27%)
Loss Trade:
10 (22.73%)
Best Trade:
6.34 USD
Worst Trade:
-15.88 USD
Profitto lordo:
136.77 USD (132 537 pips)
Perdita lorda:
-92.27 USD (92 297 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (47.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.13 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
12.23%
Massimo carico di deposito:
26.23%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.57
Long Trade:
21 (47.73%)
Short Trade:
23 (52.27%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
1.01 USD
Profitto medio:
4.02 USD
Perdita media:
-9.23 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-22.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.99 USD (2)
Crescita mensile:
29.91%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.98 USD
Massimale:
28.43 USD (11.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.97% (28.43 USD)
Per equità:
6.87% (7.18 USD)
Features of this strategy:
1. The trading product is gold.
2. Candle chart combination strategy.
3. Build a position and bring stop loss.
4. Trading volume changes as the account funds increase to a certain extent.
5. This strategy recommends that the investment amount is greater than US$500.
