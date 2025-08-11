SegnaliSezioni
Josiel De Lima Ribeiro

Antagonista

Josiel De Lima Ribeiro
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
HantecMarkets-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
17 (51.51%)
Loss Trade:
16 (48.48%)
Best Trade:
0.11 USD
Worst Trade:
-0.10 USD
Profitto lordo:
0.85 USD (8 437 pips)
Perdita lorda:
-0.85 USD (8 520 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (0.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.22 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
0.01%
Massimo carico di deposito:
24.40%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
11 secondi
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
33 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.00 USD
Profitto medio:
0.05 USD
Perdita media:
-0.05 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-0.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.19 USD (2)
Crescita mensile:
1.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.23 USD
Massimale:
0.23 USD (2.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.28% (0.23 USD)
Per equità:
0.50% (0.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US100 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US100 0
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US100 -83
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.11 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.22 USD
Massima perdita consecutiva: -0.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.16 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 15:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 15:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 14:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 15:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 19:30
Share of trading days is too low
2025.08.11 19:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.11 19:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.11 18:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 18:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 18:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.11 18:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.11 18:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

