- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
65
Profit Trade:
59 (90.76%)
Loss Trade:
6 (9.23%)
Best Trade:
3.49 USD
Worst Trade:
-6.99 USD
Profitto lordo:
29.85 USD (3 024 pips)
Perdita lorda:
-27.07 USD (2 663 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (10.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.15 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
41.92%
Massimo carico di deposito:
4.30%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
35 (53.85%)
Short Trade:
30 (46.15%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
0.51 USD
Perdita media:
-4.51 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-13.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.41 USD (2)
Crescita mensile:
-13.52%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
18.68 USD (16.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.23% (18.68 USD)
Per equità:
6.09% (6.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|63
|USDJPY
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|2
|USDJPY
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|297
|USDJPY
|64
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.49 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.13 USD
Massima perdita consecutiva: -13.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LiteFinanceVC-Live-08
|1.00 × 1
|
FXCESS-Live01
|3.83 × 6
stop loss
Non ci sono recensioni
