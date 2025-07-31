SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / DiamondEURUSD
Yaroslav Gnidets

DiamondEURUSD

Yaroslav Gnidets
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
65
Profit Trade:
59 (90.76%)
Loss Trade:
6 (9.23%)
Best Trade:
3.49 USD
Worst Trade:
-6.99 USD
Profitto lordo:
29.85 USD (3 024 pips)
Perdita lorda:
-27.07 USD (2 663 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (10.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.15 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
41.92%
Massimo carico di deposito:
4.30%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
35 (53.85%)
Short Trade:
30 (46.15%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
0.51 USD
Perdita media:
-4.51 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-13.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.41 USD (2)
Crescita mensile:
-13.52%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
18.68 USD (16.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.23% (18.68 USD)
Per equità:
6.09% (6.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 63
USDJPY 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 2
USDJPY 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 297
USDJPY 64
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.49 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.13 USD
Massima perdita consecutiva: -13.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LiteFinanceVC-Live-08
1.00 × 1
FXCESS-Live01
3.83 × 6
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati


stop loss



Non ci sono recensioni
2025.09.23 20:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 19:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 00:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DiamondEURUSD
30USD al mese
3%
0
0
USD
97
USD
8
0%
65
90%
42%
1.10
0.04
USD
16%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.