Trade:
67
Profit Trade:
28 (41.79%)
Loss Trade:
39 (58.21%)
Best Trade:
15.92 USD
Worst Trade:
-18.05 USD
Profitto lordo:
144.70 USD (50 801 pips)
Perdita lorda:
-187.94 USD (52 794 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (50.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.85 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
30.67%
Massimo carico di deposito:
102.99%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
23 (34.33%)
Short Trade:
44 (65.67%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-0.65 USD
Profitto medio:
5.17 USD
Perdita media:
-4.82 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-78.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-78.75 USD (19)
Crescita mensile:
-0.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
116.38 USD
Massimale:
116.50 USD (58.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.66% (116.50 USD)
Per equità:
30.02% (24.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|31
|EURUSD
|21
|NZDUSD
|9
|XAUUSD
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-48
|EURUSD
|-34
|NZDUSD
|35
|XAUUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-7.1K
|EURUSD
|-1.7K
|NZDUSD
|2.7K
|XAUUSD
|4.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.92 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +50.85 USD
Massima perdita consecutiva: -78.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|5.07 × 15
Sử dụng tín hiệu EMA để giao dịch
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-40%
0
0
USD
USD
100
USD
USD
10
0%
67
41%
31%
0.76
-0.65
USD
USD
69%
1:200