Pham Minh Huy

Smart EMA

Pham Minh Huy
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -40%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
67
Profit Trade:
28 (41.79%)
Loss Trade:
39 (58.21%)
Best Trade:
15.92 USD
Worst Trade:
-18.05 USD
Profitto lordo:
144.70 USD (50 801 pips)
Perdita lorda:
-187.94 USD (52 794 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (50.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.85 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
30.67%
Massimo carico di deposito:
102.99%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
23 (34.33%)
Short Trade:
44 (65.67%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-0.65 USD
Profitto medio:
5.17 USD
Perdita media:
-4.82 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-78.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-78.75 USD (19)
Crescita mensile:
-0.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
116.38 USD
Massimale:
116.50 USD (58.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.66% (116.50 USD)
Per equità:
30.02% (24.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 31
EURUSD 21
NZDUSD 9
XAUUSD 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -48
EURUSD -34
NZDUSD 35
XAUUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -7.1K
EURUSD -1.7K
NZDUSD 2.7K
XAUUSD 4.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.92 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +50.85 USD
Massima perdita consecutiva: -78.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
5.07 × 15
Sử dụng tín hiệu EMA để giao dịch
Non ci sono recensioni
2025.09.02 02:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 01:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.01 22:04
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.27 10:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 09:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 08:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.25 01:34
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.22 13:30
Share of trading days is too low
2025.07.22 13:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.22 13:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.21 17:31
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 17:31
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 17:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.21 17:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.21 17:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
