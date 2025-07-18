- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
22 (70.96%)
Loss Trade:
9 (29.03%)
Best Trade:
81.02 USD
Worst Trade:
-41.70 USD
Profitto lordo:
359.59 USD (6 904 pips)
Perdita lorda:
-105.98 USD (1 175 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (38.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
106.06 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
19.79%
Massimo carico di deposito:
26.20%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.90
Long Trade:
14 (45.16%)
Short Trade:
17 (54.84%)
Fattore di profitto:
3.39
Profitto previsto:
8.18 USD
Profitto medio:
16.35 USD
Perdita media:
-11.78 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-43.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.01 USD (2)
Crescita mensile:
44.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.59 USD
Massimale:
43.01 USD (8.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.39% (43.01 USD)
Per equità:
61.65% (340.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|254
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|5.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +81.02 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +38.51 USD
Massima perdita consecutiva: -43.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.39 × 23
|
ICMarketsSC-Live32
|0.43 × 7
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.44 × 237
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|1.42 × 167
|
ICMarketsSC-Live07
|1.44 × 243
|
ICMarketsSC-Live24
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|2.20 × 5
|
Axi-US02-Live
|2.38 × 16
|
VantageInternational-Live 4
|2.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live16
|3.38 × 56
|
TurnkeyGlobal-Demo
|3.50 × 2
|
Exness-Real28
|3.92 × 92
|
BlackBullMarkets-Live
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|5.83 × 18
|
Eightcap-Real
|6.50 × 4
|
VantageAU-Live 2
|7.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|8.00 × 8
|
RoboForex-Pro
|8.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|10.54 × 26
|
FXCM-USDReal03
|10.87 × 53
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
51%
0
0
USD
USD
754
USD
USD
13
100%
31
70%
20%
3.39
8.18
USD
USD
62%
1:500