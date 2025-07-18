SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Waudcad mt4
Si Zheng Wu

Waudcad mt4

Si Zheng Wu
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 51%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
22 (70.96%)
Loss Trade:
9 (29.03%)
Best Trade:
81.02 USD
Worst Trade:
-41.70 USD
Profitto lordo:
359.59 USD (6 904 pips)
Perdita lorda:
-105.98 USD (1 175 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (38.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
106.06 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
19.79%
Massimo carico di deposito:
26.20%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.90
Long Trade:
14 (45.16%)
Short Trade:
17 (54.84%)
Fattore di profitto:
3.39
Profitto previsto:
8.18 USD
Profitto medio:
16.35 USD
Perdita media:
-11.78 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-43.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.01 USD (2)
Crescita mensile:
44.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.59 USD
Massimale:
43.01 USD (8.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.39% (43.01 USD)
Per equità:
61.65% (340.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 254
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 5.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +81.02 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +38.51 USD
Massima perdita consecutiva: -43.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live08
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.39 × 23
ICMarketsSC-Live32
0.43 × 7
TMGM.TradeMax-Live8
0.44 × 237
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
1.42 × 167
ICMarketsSC-Live07
1.44 × 243
ICMarketsSC-Live24
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live31
2.20 × 5
Axi-US02-Live
2.38 × 16
VantageInternational-Live 4
2.83 × 12
ICMarketsSC-Live16
3.38 × 56
TurnkeyGlobal-Demo
3.50 × 2
Exness-Real28
3.92 × 92
BlackBullMarkets-Live
4.00 × 1
VantageInternational-Live 10
5.83 × 18
Eightcap-Real
6.50 × 4
VantageAU-Live 2
7.00 × 1
Axi-US06-Live
8.00 × 8
RoboForex-Pro
8.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
10.54 × 26
FXCM-USDReal03
10.87 × 53
Non ci sono recensioni
2025.10.17 11:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 03:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 11:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.30 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 08:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 05:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 05:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 16:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 06:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 02:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 20:16
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 12.5% of days out of the 16 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 04:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 08:28
Share of trading days is too low
