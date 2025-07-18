SegnaliSezioni
Juan Jose Rodriguez Maldonado

PULSEFX

Juan Jose Rodriguez Maldonado
0 recensioni
Affidabilità
45 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2024 66%
FPMarketsSC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 054
Profit Trade:
2 342 (76.68%)
Loss Trade:
712 (23.31%)
Best Trade:
162.54 USD
Worst Trade:
-92.62 USD
Profitto lordo:
4 880.90 USD (143 706 pips)
Perdita lorda:
-3 595.28 USD (131 736 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (26.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
238.87 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
62.20%
Massimo carico di deposito:
7.11%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.88
Long Trade:
1 570 (51.41%)
Short Trade:
1 484 (48.59%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
0.42 USD
Profitto medio:
2.08 USD
Perdita media:
-5.05 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-266.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-407.49 USD (8)
Crescita mensile:
-6.28%
Previsione annuale:
-74.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
74.27 USD
Massimale:
446.73 USD (12.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.34% (271.56 USD)
Per equità:
16.12% (606.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.r 3049
XAUUSD.r 4
GBPUSD.r 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.r 1.3K
XAUUSD.r 32
GBPUSD.r 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.r 12K
XAUUSD.r 125
GBPUSD.r -3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +162.54 USD
Worst Trade: -93 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +26.40 USD
Massima perdita consecutiva: -266.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

🛋️ Invierte sin complicarte
Mientras tú vives tu vida, nuestro sistema trabaja por ti. En lo que va del 2025, ya generamos hasta +9.38% en un solo mes, con rendimientos constantes mes a mes.
📊 Sin analizar gráficos, sin estrés. Solo resultados.
💸 Activa tu inversión pasiva hoy y deja que el tiempo haga su parte.


Non ci sono recensioni
