- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 054
Profit Trade:
2 342 (76.68%)
Loss Trade:
712 (23.31%)
Best Trade:
162.54 USD
Worst Trade:
-92.62 USD
Profitto lordo:
4 880.90 USD (143 706 pips)
Perdita lorda:
-3 595.28 USD (131 736 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (26.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
238.87 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
62.20%
Massimo carico di deposito:
7.11%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.88
Long Trade:
1 570 (51.41%)
Short Trade:
1 484 (48.59%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
0.42 USD
Profitto medio:
2.08 USD
Perdita media:
-5.05 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-266.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-407.49 USD (8)
Crescita mensile:
-6.28%
Previsione annuale:
-74.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
74.27 USD
Massimale:
446.73 USD (12.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.34% (271.56 USD)
Per equità:
16.12% (606.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.r
|3049
|XAUUSD.r
|4
|GBPUSD.r
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.r
|1.3K
|XAUUSD.r
|32
|GBPUSD.r
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.r
|12K
|XAUUSD.r
|125
|GBPUSD.r
|-3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +162.54 USD
Worst Trade: -93 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +26.40 USD
Massima perdita consecutiva: -266.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
🛋️ Invierte sin complicarte
Mientras tú vives tu vida, nuestro sistema trabaja por ti. En lo que va del 2025, ya generamos hasta +9.38% en un solo mes, con rendimientos constantes mes a mes.
📊 Sin analizar gráficos, sin estrés. Solo resultados.
💸 Activa tu inversión pasiva hoy y deja que el tiempo haga su parte.
Mientras tú vives tu vida, nuestro sistema trabaja por ti. En lo que va del 2025, ya generamos hasta +9.38% en un solo mes, con rendimientos constantes mes a mes.
📊 Sin analizar gráficos, sin estrés. Solo resultados.
💸 Activa tu inversión pasiva hoy y deja que el tiempo haga su parte.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
66%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
45
99%
3 054
76%
62%
1.35
0.42
USD
USD
16%
1:500