SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Algo 10 UK100
Soo Ye Kai

Algo 10 UK100

Soo Ye Kai
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
ICMarketsSC-Live26
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
40
Profit Trade:
19 (47.50%)
Loss Trade:
21 (52.50%)
Best Trade:
155.50 USD
Worst Trade:
-176.44 USD
Profitto lordo:
1 291.28 USD (74 732 pips)
Perdita lorda:
-1 302.07 USD (62 851 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (659.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
659.33 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
34.25%
Massimo carico di deposito:
2.70%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
-0.02
Long Trade:
25 (62.50%)
Short Trade:
15 (37.50%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.27 USD
Profitto medio:
67.96 USD
Perdita media:
-62.00 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-176.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-299.01 USD (3)
Crescita mensile:
0.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
536.13 USD
Massimale:
536.13 USD (10.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.72% (536.13 USD)
Per equità:
3.49% (172.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
UK100 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
UK100 -11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
UK100 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +155.50 USD
Worst Trade: -176 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +659.33 USD
Massima perdita consecutiva: -176.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.19 06:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 07:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 09:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 08:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 07:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 13:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 13:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 12:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 15:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 09:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 08:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.20 04:03
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.06.20 04:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.20 04:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Algo 10 UK100
30USD al mese
-0%
0
0
USD
5K
USD
14
100%
40
47%
34%
0.99
-0.27
USD
11%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.