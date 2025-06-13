SegnaliSezioni
Rodrigo Arana Garcia

AXISELECT road to 1M

Rodrigo Arana Garcia
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
Axi-US02-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
87
Profit Trade:
35 (40.22%)
Loss Trade:
52 (59.77%)
Best Trade:
65.58 USD
Worst Trade:
-35.85 USD
Profitto lordo:
440.59 USD (7 434 pips)
Perdita lorda:
-476.65 USD (15 242 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (102.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
102.44 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
22.39%
Massimo carico di deposito:
23.95%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
58 (66.67%)
Short Trade:
29 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.41 USD
Profitto medio:
12.59 USD
Perdita media:
-9.17 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-70.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-70.27 USD (13)
Crescita mensile:
-5.64%
Previsione annuale:
-68.44%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
54.87 USD
Massimale:
162.91 USD (14.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.00% (105.07 USD)
Per equità:
2.60% (26.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.pro 37
EURJPY.pro 31
XAUUSD.pro 12
USDJPY.pro 4
GBPJPY.pro 1
EURGBP.pro 1
AUDUSD.pro 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.pro -61
EURJPY.pro 107
XAUUSD.pro -80
USDJPY.pro -1
GBPJPY.pro 0
EURGBP.pro 0
AUDUSD.pro 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.pro -924
EURJPY.pro 977
XAUUSD.pro -7.7K
USDJPY.pro -125
GBPJPY.pro -19
EURGBP.pro -12
AUDUSD.pro -12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +65.58 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +102.44 USD
Massima perdita consecutiva: -70.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US02-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.25 09:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 23:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 11:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 06:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 02:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 14:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 05:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.30 11:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 14:19
Share of trading days is too low
2025.06.16 14:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.13 10:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 10:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 10:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.13 10:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.13 10:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
