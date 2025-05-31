- Crescita
Trade:
437
Profit Trade:
342 (78.26%)
Loss Trade:
95 (21.74%)
Best Trade:
19.92 EUR
Worst Trade:
-41.93 EUR
Profitto lordo:
1 526.69 EUR (90 578 pips)
Perdita lorda:
-1 108.63 EUR (61 979 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (78.71 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
78.71 EUR (17)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
10.91%
Massimo carico di deposito:
16.39%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.63
Long Trade:
231 (52.86%)
Short Trade:
206 (47.14%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
0.96 EUR
Profitto medio:
4.46 EUR
Perdita media:
-11.67 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-171.54 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-171.54 EUR (5)
Crescita mensile:
9.01%
Previsione annuale:
109.29%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 EUR
Massimale:
255.75 EUR (18.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.04% (255.61 EUR)
Per equità:
6.69% (77.37 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|437
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|477
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|29K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.92 EUR
Worst Trade: -42 EUR
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +78.71 EUR
Massima perdita consecutiva: -171.54 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Earnex-Trade
|6.20 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.08 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.60 × 55
|
FBS-Real
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|13.45 × 76
Non ci sono recensioni
