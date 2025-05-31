SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Neatik David
Aurelien Quiedeville

Neatik David

Aurelien Quiedeville
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 42%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
437
Profit Trade:
342 (78.26%)
Loss Trade:
95 (21.74%)
Best Trade:
19.92 EUR
Worst Trade:
-41.93 EUR
Profitto lordo:
1 526.69 EUR (90 578 pips)
Perdita lorda:
-1 108.63 EUR (61 979 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (78.71 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
78.71 EUR (17)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
10.91%
Massimo carico di deposito:
16.39%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.63
Long Trade:
231 (52.86%)
Short Trade:
206 (47.14%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
0.96 EUR
Profitto medio:
4.46 EUR
Perdita media:
-11.67 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-171.54 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-171.54 EUR (5)
Crescita mensile:
9.01%
Previsione annuale:
109.29%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 EUR
Massimale:
255.75 EUR (18.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.04% (255.61 EUR)
Per equità:
6.69% (77.37 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 437
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 477
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 29K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.92 EUR
Worst Trade: -42 EUR
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +78.71 EUR
Massima perdita consecutiva: -171.54 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
Non ci sono recensioni
2025.09.10 07:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 16:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 06:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 07:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 06:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 16:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 06:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 11:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 09:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 20:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 12:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 07:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 13:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 14:48
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 18:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 09:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 06:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 07:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
