- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
533
Profit Trade:
332 (62.28%)
Loss Trade:
201 (37.71%)
Best Trade:
86.27 USD
Worst Trade:
-19.65 USD
Profitto lordo:
1 868.84 USD (232 833 pips)
Perdita lorda:
-823.45 USD (65 764 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (19.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
148.13 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
22.76%
Massimo carico di deposito:
3.21%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
11.04
Long Trade:
245 (45.97%)
Short Trade:
288 (54.03%)
Fattore di profitto:
2.27
Profitto previsto:
1.96 USD
Profitto medio:
5.63 USD
Perdita media:
-4.10 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-93.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-93.22 USD (7)
Crescita mensile:
0.30%
Previsione annuale:
3.59%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.88 USD
Massimale:
94.69 USD (0.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.94% (94.20 USD)
Per equità:
1.02% (102.41 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|531
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|36K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +86.27 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +19.35 USD
Massima perdita consecutiva: -93.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
11%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
120
91%
533
62%
23%
2.26
1.96
USD
USD
1%
1:30