Andre Hantke

HevellerFX

Andre Hantke
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
crescita dal 2025 7%
Axi-US09-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
312
Profit Trade:
176 (56.41%)
Loss Trade:
136 (43.59%)
Best Trade:
10.53 USD
Worst Trade:
-8.45 USD
Profitto lordo:
97.29 USD (7 043 pips)
Perdita lorda:
-49.95 USD (3 412 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (2.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.53 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
4.30%
Massimo carico di deposito:
42.05%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
4.87
Long Trade:
196 (62.82%)
Short Trade:
116 (37.18%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
0.15 USD
Profitto medio:
0.55 USD
Perdita media:
-0.37 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-0.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.45 USD (1)
Crescita mensile:
1.45%
Previsione annuale:
17.59%
Algo trading:
64%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
9.73 USD (1.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.45% (9.73 USD)
Per equità:
5.36% (35.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.pro 299
GBPUSD.pro 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.pro 45
GBPUSD.pro 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.pro 3.7K
GBPUSD.pro 304
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.53 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.98 USD
Massima perdita consecutiva: -0.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US09-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.05 07:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 06:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 10:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 15:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 07:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 12:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 13:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 05:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
