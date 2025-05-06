- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
320
Profit Trade:
113 (35.31%)
Loss Trade:
207 (64.69%)
Best Trade:
133.85 USD
Worst Trade:
-47.16 USD
Profitto lordo:
2 576.77 USD (262 898 pips)
Perdita lorda:
-2 289.30 USD (226 703 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (148.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
272.28 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
86.74%
Massimo carico di deposito:
1.46%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.80
Long Trade:
164 (51.25%)
Short Trade:
156 (48.75%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.90 USD
Profitto medio:
22.80 USD
Perdita media:
-11.06 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-118.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-147.04 USD (11)
Crescita mensile:
11.02%
Previsione annuale:
130.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
359.82 USD
Massimale:
359.82 USD (7.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.13% (356.59 USD)
Per equità:
1.73% (81.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|320
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.pro
|287
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.pro
|36K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +133.85 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +148.28 USD
Massima perdita consecutiva: -118.67 USD
Gold trend trading, patient trader, win to loss ratio~3, win rate~60%, low dd
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
6%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
21
0%
320
35%
87%
1.12
0.90
USD
USD
7%
1:100